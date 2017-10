Weitere Transporter und Bulli-Aufbrüche im Kreis Coesfeld

Die Unruhe unter Handwerkern im Kreis Coesfeld hält an. Die Serie aufgebrochener Transporter und Bullis setzt sich fort. Die Polizei ermittelt aktuell. In diesem Fall knackten Unbekannte gleich drei Transporter in Dülmen und im Ortsteil Merfeld. Sie hatten es auf das Werkzeug abgesehen. In den vergangenen Wochen brachen Unbekannte kreisweit Handwerker-Autos auf. Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Sie empfiehlt: Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt nach getaner Arbeit das Werkzeug aus den Transportern. Oder Sie parken so dicht an Wänden, dass die Türen nicht zu öffnen sind.