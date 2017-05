Weiteres Urteil im Fall des gestohlenen Borghorster Stiftskreuzes

Der Diebstahl eines 1000 Jahre alten Stiftskreuzes aus einer Kirche in Borghorst im Nachbarkreis Steinfurt hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Inzwischen ist das Kreuz wieder zurück und die drei Diebe sind verurteilt. Heute endete ein weiterer Prozess im Zusammenhang mit dem Diebstahl. Das Landgericht Münster verurteilte einen Mann aus Bremen zu 21 Monaten Haft auf Bewährung. Der Mann hatte den Dieben geholfen das Kreuz für 150 000 Euro an unbekannte

Dritte weiterzuverkaufen. Ursprünglich hatte die Anklage dem Mann auch vorgeworfen den

Diebstahl des Kreuzes in Auftrag gegeben zu haben. Dafür sah das Gericht keine Beweise.