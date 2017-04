Weiteres Verfahren in Sachen Sekundarschule in Dülmen

Bis zum Ende des Wochenmarktes heute Mittag in Dülmen sammelt das Aktionsbündnis weiter Unterschriften gegen eine Sekundarschule. Die Eltern wollen ein Bürgerbegehren erreichen. Mehr als die Hälfte der nötigen knapp 2700 Unterschriften haben sie schon zusammen. Das abschließende Infotreffen der Stadt ist jetzt zuende gegangen. 80 Eltern waren dabei, sie stellten viele Fragen. Einige Eltern sorgen sich, dass ihr Kind in einer Sekundarschule möglicherweise zu kurz kommt. Andere wollten wissen, wie eine Sekundarschule mit Lehrern ausgestattet ist und wieder andere hatten Fragen zum Ganztagsunterricht. Eltern sollen in eine Sekundarschule hineinschnuppern, sagt die Stadt. Sie organisiert jetzt eine Busfahrt zur Sekundarschule in Vreden im Nachbarkreis Borken. Die Stadt Dümen will bei zurückgehenden Schülerzahlen ihren Schulstandort mit dem Modell einer Sekundarschule sichern. Dabei sollen die Kardinal von Galen-Hauptschule und die Hermann Leeser-Realschule verschmelzen. Architekten stellen Anfang Mai Entwürfe dazu vor. Und noch vor den Sommerferien will die Stadt das Eltern-Interesse an dem Modell in einer Umfrage ermitteln