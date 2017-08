Weizen-LKW in der Nottulner Bauerschaft Uphoven

Rauchgeruch ist am frühen Morgen in Nottuln durch die Bauerschaft Uphofen gezogen. Anwohner und Frühaufsteher haben einen hellen Feuerschein gesehen. Was hat denn hier gebrannt – fragen Radio Kiepenkerl-Hörer im sozialen Netzwerk Facebook im Internet und auf WhatsApp. Bei nächtlichen Erntearbeiten ist etwas schiefgegangen.

Ein 30 Tonnen-Lastwagen voll beladen mit Weizen hatte kurz vor drei Uhr Feuer gefangen. Er brannte lichterloh. Das ganze in der Bauerschaft Uphoven in Nottuln – südlich vom Ferienpark Gut Holtmann in Billerbeck. Über 30 Feuerwehrleute rückten aus. Zwei Löschzüge kamen aus Nottuln und Darup. Den brennenden Lastwagen zu löschen gestaltete sich schwierig, die Feuerwehrleute mussten die Wasserversorgung erst organisieren. Um die Flammen letztendlich zu ersticken, löschten sie mit Schaum. Ein Experte von der Unteren Wasserbehörde musste früh aufstehen und sich anschauen, in wieweit der Löschschaum in den Boden geraten ist. In der Nähe ist ja ein Wasserschutzgebiet. Kurz vor fünf Uhr war der Einsatz beendet – Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei untersucht jetzt, warum der Laster plötzlich brannte – möglicherweise war ein technischer Defekt schuld.