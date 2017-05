Wellenfreibad in Nottuln macht auf

Die Temperaturen stimmen an diesem Wochenende! Und mit kleinen Start-Problemen hat das Wellenfreibad in Nottuln es doch geschafft: Um 8 Uhr öffnet das Freibad und startet in seine Sommersaison 2017. Eigentlich wollten die Badleiter die Türen für Besucher schon vor 24 Stunden öffnen - technische Probleme machten ihnen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Diese sindjetzt behoben. Am Sonntag zieht dann auch das Billerbecker Freibad nach. Wann das Freibad bei Ihnen in der Nähe öffnet, lesen Sie HIER.