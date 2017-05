Saisonstart für Wellenfreibad in Nottuln verschiebt sich

In Nottuln müssen Sie ihre Badesachen noch in der Schublade lassen. Anders als geplant startet das Wellenfreibad heute nicht in die Saison. Es gibt technische Probleme. Zwischen der Filteranlage und dem Becken gibt es keine Verbindung. Irgendwas steckt in der Leitung. Die Badbetreiber haben schon einen Kamerawagen durch die Rohre geschickt. Damit haben sie nichts gefunden. Heute kommt ein Miniroboter zum Einsatz, er kann um Kurven fahren. Mit ihm sollten die Betreiber die Ursache schnell finden. Klappt alles, öffnet das Nottulner Wellenfreibad morgen. Eine Übersicht wann das Freibad in Ihrer Nähe in die Saison startet, finden Sie HIER.