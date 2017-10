Welt-Hospiz-Tag: Humor ist der beste Weg

Schwer kranke Menschen bis zum Tod begleiten ist eine harte Aufgabe - Mitarbeiter in den Hospizen im Kreis Coesfeld erleben das jeden Tag. Die Zahl der Angehörigen, die Hilfe und Raum zum Trauern suchen, steigt - ziehen die Hospizen im Kreis Coesfeld heute am Welt-Hospiz-Tag Bilanz. Kirsten Schneider von der Hospizbewegung Nottuln wünscht sich, dass vor allem Hausärzte Patienten verstärkt auf die Arbeit der Hospize aufmerksam machen. Wichtig sei im Ungang mit schwerst kranken Menschen, den Humor nicht zu verlieren, sagt Kirsten Schneider. Der sei in der Lage, den Lebensmut aufrecht zu erhalten. Im Kreis Coesfeld gibt es 1 stationäres und 9 ambulante Hospize.