Welt-Rheuma-Tag

Jeder von Ihnen kennt jemanden in der Familie oder im Bekanntenkreis, der an starken Schmerzen in Armen, Beinen oder Gelenken leidet: Rheuma ist so weit verbreitet, dass es eine Volkskrankheit ist. Im Alltag damit zu leben ist nicht einfach - der Welt-Rheuma-Tag heute soll die Krankheit in den Vordergrund rücken. Für Betroffene oder Angehörige ist es einfach wichtig, mal drüber zu sprechen. Angelika Steinberg von der Rheuma-Liga will davor die Scheu nehmen.

