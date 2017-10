Weltgesundheitsorganisation warnt: Viele Kinder sind zu dick

Zum Abendessen eine Tiefkühlpizza und hinterher noch Schokoriegel. Das macht viele Kinder dick. Die Weltgesundheitsorganisation warnt heute: In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich die Zahl der übergewichtigen Kinder fast verzehnfacht. Im Vergleich zu anderen Städten in Nordrhein Westfalen gibt es bei uns im Kreis zwar weniger übergewichtige Kinder - trotzdem sind 5 Prozent Kinder schon in der Grundschule zu dick. Petra Reiche ist Ernährungsexperten aus Dülmen und sagt: Eltern sind die Vorbilder. Sie müssen ihren Kindern zeigen, wie sie sich gesund ernähren. Manchmal helfe es auch schon, wenn die Kinder sich einfach mehr bewegen.