Welttierschutztag: Tierheime im Kreis Coesfeld voll

Viele Meerschweinchen, Katzen und Hunde warten in den Tierheimen im Kreis Coesfeld auf ein neues Zuhause. Heute am Welttierschutztag zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der schutzsuchenden Tiere immer weiter gestiegen ist. Das liegt unter anderem an dem neuen Jagdgesetz, sagt Regina Kaute, die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Coesfeld Dülmen und Umgebung. Sie sei froh, dass Jäger keine Katzen mehr schießen dürfen. Allerdings würden dadurch immer mehr im Tierheim landen. In diesem Jahr waren es schon 650. Sie sind daher immer wieder auf Spenden angewiesen. Genau wie die Tierfreunde Lüdinghausen. Sie bekommen viele Tiere von Besitzern, denen vor allem Katzen nach kurzer Zeit zu teuer sind.