Weniger kleine Osterfeuer im Kreis Coesfeld

Im Kreis Coesfeld brennen heute weniger kleine Osterfeuer als früher. Die Städte und Gemeinden sind immer zurückhaltender dabei, kleinere Feuer zu genehmigen. Sie kommen damit einer Vorschrift des Landes nach. Das Umweltministerium will vermeiden, dass unzählige Osterfeuer zu viel Dreck und Ruß in die Luft pusten. Familienfeuer sind nicht mehr drin, sagen zum Beispiel die Ordnungshüter der Gemeinde Rosendahl. Von einst über 200 Feuern sind es jetzt nur noch wenige Dutzend. Ein ähnliches Bild gibt es auch in Coesfeld oder auch Nordkirchen. In der Gemeinde Ascheberg soll es für jeden Ortsteil zumindest ein großes, gemeinsames Osterfeuer geben. In Davensberg organisieren das die Kolpingsfamilie und Messdiener zum ersten Mal an der Byinkstraße - in Ascheberg am Bahnhofsweg hat der Heimatverein die Fackel in der Hand und in Herbern der Motorradsportclub im Gewerbegebiet Südfeld. Einen Überblick über die Osterfeuer in Ihrer Nähe finden Sie HIER.