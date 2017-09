Weniger kostenlose Dauerparkplätze in Lüdinghausen

In Lüdinghausen finden Sie künftig noch schwieriger einen kostenlosen Parkplatz. Die Stadt stellt heute einen Parkscheinautomaten auf dem Platz an der Turnhalle der Ostwallgrundschule auf.

Bislang haben Sie hier kostenlos geparkt. Unter anderem Mitarbeiter des Krankenhauses nutzten den Parkplatz. Jetzt fallen hier 18 kostenlose Dauerparkplätze weg. Die Politik hatte sich vor den Sommerferien dafür entschieden. Die Stadt organisiert gerade ihre Parkplatzlandschaft neu. Unter anderem durch den neuen Gesundheitscampus und das geplante Kino ist das nötig. Zusätzliche Parkplätze sollen entstehen. Ob es auf ein Parkhaus oder andere Lösunen hinausläuft, ist noch nicht klar. Bis Weihnachten soll die Politik erste Weichen stellen. Als Übergangslösung hat die Stadt einen zusätzlichen Parkplatz in der Nachbarschaft des Edeka-Parkplatzes eingerichtet. Aber auch hier zahlen die Autofahrer.