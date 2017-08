Weniger Taschendiebstähle in Zügen im Kreis Coesfeld

Taschendieben gelingt es in Zügen und Bahnhöfen im Kreis Coesfeld und dem Münsterland immer schlechter, Beute zu machen. Die Bundespolizei hat heute aktuelle Zahlen vorgestellt. Im vergangenen Jahr gab es in ihrem Bezirk rund 1600 Fälle, im Vorjahr waren es noch über 400 mehr. Die Menschen gehen umsichtiger mit ihren Sachen um, sagte uns Bundespolizei für den Kreis. Das wiederum führt sie auf Vorbeuge-Aktionen zurück. Dabei geben sich Kollegen als Taschendiebe aus und führen den Reisenden vor Augen, wie leicht ihre Geldbörsen zu klauen sind. Auch wenn die Zahlen der Taschendiebstähle zurückgegangen sind, die Polizei erinnert daran, Taschen und co – alles was wertvoll ist, eng am Körper zu tragen. Bestenfalls nur das mitnehmen, was unbedingt nötig ist.