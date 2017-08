Werbefeste für schnelles Internet in Lüdinghausen am Wochenende

Städte und Gemeinden, Dörfer und Bauerschaften im Kreis Coesfeld sind beim Ausbau für flächendeckendes schnelles Internet schon gut dabei. Lüdinghausen darf nicht unversorgt bleiben – Stadt und Glasfaser-Anbieter starten jetzt in den Endspurt, um noch ausreichend Verträge zusammen zu bekommen. 1600 Verträge sind schon geschlossen, knapp 500 fehlen noch. In Neubaugebieten läuft es richtig gut, in der Innenstadt hapert es, sagte uns die Stadt in einer Bilanz. Vor allem in den Ladenketten haben die Betreiber Schwierigkeiten, die Erlaubnis ihrer obersten Chefs einzuholen. Und viele ältere Bewohner hätten nur wenig Interesse an schnellem Internet. Bei Werbe-Festen am Samstag auf dem Rathausplatz und am Sonntag auf dem Marktplatz sollen noch einige Verträge zusammenkommen. Am Samstag in einer Woche endet die Frist.