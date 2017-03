Westfalia Osterwick: Jugend-Leiter Jürgen Patte vom DFB ausgezeichnet

Heute morgen freuen sich viele junge Fußballer bei uns im Kreis Coesfeld. Bei Klasse-Wetter stehen für viele wieder wichtige Fußballspiele an! Auf den Sportplätzen im Kreis Coesfeld herrscht heute Hochbetrieb. Dass die jungen Nachwuchskicker so viel Spaß an ihrem Sport haben können - das ist den vielen Ehrenamtlichen Trainern und Sportvorständen im Kreis zu verdanken. Einer von Ihnen wurde am Abend deswegen ausgezeichnet. Jürgen Patte, der Leiter der Jugendabteilung von Westfalia Osterwick gehört seit dem Abend zum "Club 100" des Deutschen Fußballbundes - einer Auszeichnung für außergewöhnliche Ehrenamtsleistung. Der Preisträger war dabei am Abend völlig überrascht. Er hat den Jugend-Fußball in dem Dorf in den vergangenen Jahren neu strukturiert. Als Belohnung dafür erhielt der Verein vom DFB neue, kleine Fußballtore und nagelneue Fußbälle für die Nachwuchs-Teams!