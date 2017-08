Wieder Ärger an Baustelle an Olfener Straße in Lüdinghausen

Durch Lüdinghausen zu fahren macht im Moment nicht besonders viel Spaß. Schuld ist die Baustelle auf der Olfener Straße. Anwohner im Wohngebiet Kranichholz sind seit Wochen genervt. Sie ärgern sich besonders über rücksichtslose Autofahrer. Sie nehmen Abkürzungen durch die Wohngebiete und fahren auch schon mal falschherum durch eine Einbahnstraße. Andere fahren viel zu schnell. Die Anwohner haben sich deshalb schon mehrfach bei der Polizei beschwert. Sie hat zugesagt verstärkt im Bereich der Olfener Straße zu kontrollieren. Auch der Landesbetrieb möchte noch einmal nachbessern: Er hat eine neue Plantafel bestellt. Die soll ab der kommenden Woche auf Höhe der Wolfsberger Straße an der B 58 stehen. Sie soll die neuen Umleitungsschilder unterstützen. Die Olfener Straße bleibt noch rund sechs Wochen voll gesperrt. Danach ist die Spur Richtung Olfen wieder frei. Die Arbeiten dauern dann noch bis Ende des Jahres.