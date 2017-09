Wieder Betrüger mit dem "Enkeltrick" im Kreis am Werk

Trickbetrüger versuchen zur Zeit verstärkt im Kreis Coesfeld mit fiesen Maschen am Telefon ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Die Polizei ermittelt aktuell in fünf Fällen in Havixbeck, Dülmen und Senden. Die Trickbetrüger geben am Telefon vor, Bekannte von Angehörigen in Geld-Not zu sein und versuchen Termine für die Geldübergabe mit ihren Opfern zu vereinbaren. Glücklicherweise bislang ohne Erfolg. Die Polizei geht von weiteren Anrufen aus und empfiehlt verstärkt: Lassen Sie sich am Telefon niemals auf etwas ein, legen Sie am besten sofort auf.