Wieder Demo gegen geplante Sekundarschule in Dülmen

In Dülmen kochen die Emotionen in der Diskussion um die geplante Sekundarschule weiter hoch. Schüler der Hermann-Leeser-Realschule wollen heute Mittag durch die Innenstadt ziehen und dagegen protestieren, dass ihre Schule mit der Kardinal-von-Galen-Hauptschule verschmilzt. Gleichzeitig gewinnt der Schlagabtausch in der Politik an Härte. Die SPD um Bürgermeisterin Lisa Stremlau, CDU, Grüne und Linke werfen der FDP vor mit falschen Informationen Stimmung gegen eine Sekundarschule zu machen. Diese kritisiert unter anderem, dass bei einem verpflichtenden Ganztagsunterricht den Schülern künftig kaum noch Freizei bleibt. Die anderen Fraktionen halten dagegen. Der Ganztag sei nur an drei Tagen geplant.