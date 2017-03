Wieder Einbruch in Kindergarten - Unbekannte steigen in Sendener Kita ein

Kreisweit bekommen vor allem Schulen und Kindergärten immer wieder unerwünschten Besuch. Einbrecher haben es auf die Einrichtungen abgesehen. In einem aktuellen Fall sind Unbekannte in der Nacht in den Sendener DRK Kindergarten Langeland einstiegen. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Gefunden haben Sie am Ende ein bisschen Bargeld. Erst in der Nacht zuvor hatten es Einbrecher in Lüdinghausen beim Kindergarten Tüllinghoff versucht. Die Beute ist bei solchen Einbrüchen immer gering - der Schaden hingegen meistens groß.