Wieder eine Ampel ausgefallen - in diesem Fall in Dülmen

Ampeln im Kreis Coesfeld machen zum Start in die neue Arbeitswoche Probleme... Heute Nachmittag hat die Ampel in Dülmen an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Lüdinghauser Straße den Geist aufgegeben. Sie bleibt für heute auch aus, sagte uns der Kreis gerade eben. Techniker haben sich schon einen Überblick überschafft, für die Reparatur fehlt ein Ersatzteil. Das bekommen sie erst morgen. Deshalb funktioniert die Ampel auch voraussichtlich erst Morgen Mittag wieder. Techniker haben heute bereits in Dülmen die Ampel an der Kreuzung Kreuzweg/Elsa-Brändström-Straße repariert. Und sie sind in Lette an der Coesfelder Straße und in Billerbeck in Höhe der Feuerwache mit Ampel-Reparatur-Arbeiten am Werk gewesen.