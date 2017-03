Wieder freie Fahrt auf der A 43 nach Lasterunfall

Sie kommen heute Morgen problemlos auf Ihrem Weg zur Arbeit aus dem Kreis Coesfeld ins Ruhrgebiet und Sie hoffen, später genauso problemlos zurückzukommen. Bis in den Abend hinein sorgte ein umgekippter Lastwagen auf der A 43 zwischen Marl und Haltern für Staus im Feierabendverkehr. Heute ermittelt die Polizei abschließend. Was schon feststeht: Der Laster war wegen eines Reifenplatzers ins Schlingern geraten. Er kippte um und Sand verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Aufräumarbeiten dauerten stundenlang. Zur Zeit gilt an der Stelle auf der Autobahn Tempo 60.