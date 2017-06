Wieder gesperrter Lohwall in Dülmen wegen Stadtquartierbaustelle in Dülmen

Es geht voran auf der Baustelle zum neuen Stadtquartier, dem künftigen Einkaufszentrum in Dülmen. Betonarbeiten stehen im nächsten Schritt an. Maschinen brauchen eine Menge Platz und deshalb müssen Sie sich in dieser Woche auf Probleme an der Straße Lohwall einstellen. Übermorgen, am Mittwoch und am Freitag ist die Straße zwischen Borkener- und Overbergstraße jeweils für einen Tag dicht. Der Investor hat ein strammes Ziel: Bis zum Sommer soll der Rohbau des künftigen Einkaufszentrums stehen. Es soll, grob geschätzt, Anfang kommenden Jahres fertig sein. Das Stadtquartier soll die Innenstadt beleben.