Wieder Kino am Longinusturm im August

Für viele Menschen im Kreis Coesfeld ist der Longinusturm in den Baumbergen ein beliebtes Ausflugsziel. Im August steht vor dem Turm auf den höchsten Berg des Münsterlandes aber wieder ein großer Pavillon mit Kinoleinwand. Das Team des Cafes im Longinusturm hat jetzt die Termine für die diesjährigen Kinovorstellungen festgelegt. Im vergangenen Sommer hatten sie zum ersten Mal an mehreren Abenden verschiedene Filme in dem Pavillion gezeigt. Teilweise waren fast doppelt so viele Besucher da, wie es Plätze gab. An den Erfolg wollen die Organisatoren anknüpfen. Aktuell müssen sie sich noch darum kümmern, die Filmverleihrechte zu erhalten, um die Filme zeigen zu dürfen. Geplant ist Folgendes:

15. August, ca. 21 Uhr: Alexis Sorbas

25. August, ca. 21 Uhr: Best Exotic Marygold Hotel