Wieder mal Trickbetrüger im Kreis Coesfeld am Werk

Mit ganz miesen Maschen versuchen Trickbetrüger an das Geld vor allem älterer Menschen zu kommen. Die Polizei ermittelt aktuell in Dülmen. Zwei Männer klingelten an Wohnungstüren. Der eine verwickelte die Bewohner in ein Gespräch. Der andere schlich sich in hinein. In zwei Fällen nahmen die Diebe eine Geldkassette und eine Geldbörse mit. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie sich nie von Unbekannten an der Haustür in ein Gespräch verwickeln. Schließen Sie die Tür und alarmieren Sie die Polizei. So sahen die Trickbetrüger in den aktuellen Fällen aus: ca 25-35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, ca.170-180 cm groß, vermutlich deutsch, beide bekleidet mit einem weißen T-Shirt und ein Mann mit einer blauen Jeans. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.