Wieder Unfälle mit Motorradfahrern im Kreis

Das schöne Wetter im Kreis Coesfeld wirkt sich auf die Unfallzahlen mit Motorrädern aus. Die Polizei ermittelt in aktuellen Fällen und hat heute Vormittag erste Erkenntnisse vorgestellt. Auf der Dorfstraße in Ottmarsbocholt waren zwei Motorräder zusammengestoßen. Der eine nahm den anderen die Vorfahrt. Beim Ausweichen stürzte ein Motorradfahrer. Und zwischen Buldern und Appelhülsen ermittelt die Polizei nach einem Motorradunfall. Ein Motorraddfahrer überholte trotz Überholverbot ein Auto, das Auto bog in dem Momant ab. Es kam zum Zusammenstoß. Bei beiden Unfällen wurden Motorradfahrer verletzt.