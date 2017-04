Wieder Vandalismus-Ärger am Bahnhof Dülmen

Sie sehen es heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder einmal: Am Bahnhof in Dülmen liegt überall Müll herum und es ist einfach nur schäbig. Und dann das: Vandalen waren mal wieder am Werk. Radio Kiepenkerl-Hörer ärgern sich und haben die Faxen mit dem Bahnhof dicke. Da muss doch mal was passieren. Die Stadt sagte uns: die Bahn sei für die Bahnhofsgebäude verantwortlich. Die Bahn sagte uns: im Vergleich zu anderen Bahnhöfen in NRW sein der in Dülmen kein Vandalismus-Schwerpunkt. Die Stadt will dennoch bei der Bahn nachfragen, ob möglicherweise Videokameras am Bahnhof eine Lösung wäre.