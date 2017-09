Wilde Müllkippe in Osterwick - dem Müllsünder auf der Spur...

Sie sehen es bei Ihren Gassi- oder Jogging-Runden jetzt im Feierabend: Müllreste finden sich überall in der Natur. Umso schlimmer sind wilde Müllkippen. In Osterwick ärgern sich Radio Kiepenkerl-Hörer im sozialen Netzwerk Facebook über kaputte Möbel, Spraydosen und haufenweise Papp-Müll in der Bauerschaft Horst in der Nähe der Windräder. Der Bauhof hat die Stelle nicht nur aufgeräumt. Sondern dabei auch ganz akribisch nach Hinweisen gesucht, wer für den Müllhaufen verantwortlich ist. Mülltüte für Mülltüte untersuchten die Helfer die darin liegenden Dokumente und schauten, ob jemand mit Edding einen Namen auf die Farbeimer geschrieben hat. Und zack!!! in einer Tüte fanden die Helfer dann tatsächlich einen Namen. Er stand mit einer Adresse auf einem Dokument. Mit ihm nehmen die Ermittler jetzt Kontakt auf. Der Bauhof hat außerdem Fotos vom Tatort gemacht - sie dienen als Beweismaterial für das Ausmaß der Tat. Eine Geldstrafe von mehreren Tausend Euro kommen auf den Verursacher zu. Und: Die Kosten für's Aufräumen muss er auch übernehmen.