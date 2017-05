Wildpferdefang im Merfelder Bruch stößt auf Kritik

Es ist ein riesen Spektakel zu dem heute wieder Menschen aus ganz Deutschland kommen: Der Wildpferdefang im Merfelder Bruch. Einmal im Jahr treiben Fänger die Herde in eine Arena und fangen die Junghengste heraus. An der Zufahrt sehen sie heute wieder viele Menschen mit Flugblättern und Plakaten stehen: Tierschützer protestieren gegen diese Veranstaltung. In ihren Augen ist der Fang für die Pferde einfach nur Stress pur. Das alles ist für sie völlig ungewohnt, deshalb entwickeln sie Ängste, sagen Tierschützer. Sie wollen, dass das Ganze in ruhigerer Atmosphäre passiert. Eine Kritik, die Oberförsterin Fredrieke Röwekamp von der von Croyschen Verwaltung nicht verstehen kann. Sie sei Försterin geworden, weil ihr das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Beim Wildpferdefang sieht sie da aber keine Probleme. Zudem seien die Fänger gut geschult. So könne den Pferden nichts passieren!