Wirte kritisieren Hygieneampel

Künftig zeigt uns die Hygiene-Ampel an, wie sauber zum Beispiel Restaurants und Kneipen im Kreis Coesfeld arbeiten. Der Hotel- und Gaststättenverband für den Kreis Coesfeld hat heute gesagt, was seiner Meinung nach die Schwachpunkte des Systems sind. Grundsätzlich sei ein Bewertungssystem okay, aber nicht so wie es jetzt geplant sei. Ein fehlendes Formular gebe teilweise mehr Minuspunkte als eine Maus in der Küche. Die Wirte fordern vom Land nachzubessern. Verbraucherschützer halten den Papierkram dagegen für nicht übertrieben. Es sei wichtig aufzuschreiben, wie oft zum Beispiel Toiletten gereinigt werden und ob die Temperaturen im Kühlraum stimmen. Nur so könnten Kontrolleure nachvollziehen, ob ein Betrieb grundsätzlich auf die Regeln achtet.