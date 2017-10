Wirtschaft im Kreis Coesfeld auf Hoch-Konjunktur - Betriebe so zufrieden wie noch nie

Viele Aufträge, viele Einnahmen und viele Erfolge - bei Unternehmen und Betrieben im Kreis Coesfeld läuft es aktuell! Weniger als 1 Prozent aller Betriebe im Kreis sind unzufrieden mit der aktuellen Wirtschaftslage. So wenige wie noch nie. Das hat eine Untersuchung der Industrie- und Handelskammer ergeben. Damit sind Unternehmer nirgends im Münsterland so zufrieden wie im Kreis Coesfeld, sagt Karl-Friedrich Schulte-Uebbing von der heimischen Industrie- und Handelskammer. Angst-Punkt Nummer 1 ist für die Unternehmer der Fachkräfte-Mangel. Um dagegenzusteuern, versuchen Betriebe im Kreis mehr junge Menschen einzustellen. Beim Blick in den Zukunft seien andere Regionen aber zuversichtlicher, Unternehmer im Kreis fürchten aber keinen Einbruch. Die aktuelle Hoch-Konjuntur sei zwar irgendwann vorbei, dann drohe aber nicht die Krise, sondern eher wieder eine normale, stabile Lage.