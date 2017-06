Wo soll die neue Feuerwache für Appelhülsen hin?

Feuerwehrleute im Kreis bekommen größere Wachen. Städte und Gemeinden bauen bestehende um oder ganz neu. In Appelhülsen freuen sich Feuerwehrleute über eine neue Wache und bald wissen sie auch, wo sie hinkommen soll. Die Politik entscheidet zwischen zwei Standorten. Feuerwehrleute wünschen sich eine neue Wache im geplanten Wohngebiet Dirksfeld gegenüber des Friedhofes. Die Gemeinde schlägt vor, die neue Wache zwischen der Autobahn 43 und der Heller-Siedlung zu bauen. Hier sei es möglich, ausreichend Abstand zu den Wohnhäusern zu halten. Beim Lärmschutz ist deshalb nicht ganz soviel zu tun. Außerdem liegt der Standort an wichtigen Durchfahrtsstraßen, Feuerwehrleute sind schnell am Einsatzort. Und es gibt für die Gemeinde noch etwas, das für diesen Standort spricht: Der Eigentümer des Grundstückes hat schon signalisiert, bei den Plänen mitziehen zu wollen. Am Mittwoch in einer Woche berät der entsprechende Ausschuss. Und dann geht es daran, die neue Wache zu planen. Die jetztige Wache ist über 50 Jahre als und viel zu klein.