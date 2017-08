Wölfe breiten Landwirten und Jägern im Kreis Angst

Wölfe breiten sich aktuell stark in Europa aus - sie erschließen sich neue Lebesräume! Und das macht Landwirten, Jägern und Naturschützern im Kreis Coesfeld aktuell Sorgen! Jäger und Landwirte haben in Münster heute ein Gutachten vorgestellt, dass den bislang stark geschützten Wolf zum regulierten Abschuss freigibt. Noch gäbe es im Münsterland keine Wolfsrudel, das Tier verbreite sich aber stark und stelle eine Gefahr für Kühe und Schafe dar. Naturschützer sind dagegen ganz anderer Meinung, zum Beispiel Detlev Kröger vom Naturschutzbund Billerbeck. Natürliche Wölfe seien scheu und würden sich im dicht besiedelten Münsterland vom Menschen und seinen Höfen fernhalten. Um dennoch weidende Tiere zu schützen, schlägt er Zäune und Wachhunde vor. Landwirte meinen aber, dass das nicht ausreiche. Was mit den Wölfen passiert, soll jetzt die Politik entscheiden.