Wohngebäude statt Pfarrhaus in Capelle - Zwischenstand der Arbeiten

Stück für Stück wächst das Gebäude am Capeller Dorfpark - genau an der Stelle, wo früher noch das alte Pfarrhaus stand. Die Arbeiten gehen gut voran, freut sich heute der Architekt über das gute Wetter. Der Keller ist fertig. Das Erdgeschoss ist fertig. Das erste Obergeschoss ist fertig. Die Bauarbeiter setzen gerade die Mauern für das Dachgeschoss, listet Lothar Steinhoff die Fortschritte auf. Übernächste Woche soll schon der Dachstuhl kommen. Danach kommen schon die Pfannen aufs Dach. Außen verkleiden Arbeiter gleichzeitig die Fassade mit Klinkersteinen und verputzen auch einige Stellen. Obwohl das Gebäude dann so einzugsfertig aussieht, dauert es bis zur Übergabe trotzdem noch bis zum Jahresende. Landschaftsgärtner können erst anrücken, wenn der letzte Bauarbeiter gegangen ist. Insgesamt entstehen hier neun barrierefreie Wohnungen mit Aufzug.