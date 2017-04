Zeit- und Kostenplan für das IGZ in Dülmen wackelt

Ein intergeneratives Zentrum soll in Dülmen künftig Menschen von jung bis alt zusammenbringen. Wann es in der Baugrube hinter dem Rathaus weitergeht, ist jetzt allerdings ungewiss. Angebote für knapp dreiviertel der ausgeschriebenen Arbeiten liegen vor. Die Projektpartner haben sie ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass sich der geplante Kostenrahmen auf dieser Grundlage nicht einhalten lässt. Ein Problem sei, dass bei einigen Arbeiten nur wenige Angebote eingegangen sind. Es gebe dementsprechend kaum Wettbewerb. Die Stadt erklärt das unter anderem mit den vollen Auftragsbüchern in der Baubranche. Die Projektpartner prüfen deshalb, ob sie Arbeiten neu ausschreiben. Architekten und Planer sollen schauen, wo sich Kosten reduzieren lassen, ohne dass die Qualtät leidet. Der Baubeginn des Intergenerativen Zentrums dürfte sich damit weiter verzögern. Umfangreiche archäologische Grabungen hatten bereits den ursprünglichen Terminplan über den Haufen geworfen.