Zeitplan für Abriss der alten Sporthalle in Nottuln

Die Gemeinde Nottuln hat Sportlern eine neue Sporthalle versprochen! Seit über zwei Jahren weichen sie in andere Hallen aus und arrangieren sich damit. Lange nichts gehört von den Plänen... Aber jetzt! Der Zeitplan für den Abriss der alten Halle und den Bau der neuen Halle steht. Die alte, marode Sporthalle an der Rudolf-Harbig-Straße gammelt seit über zwei Jahren vor sich hin. Die Gemeinde hatte sie in eine Lagerhalle umgewandelt, sie lagerte hier alten Kram. Mittlerweile ist die Halle leer und startklar für den Abrissbagger. Der rückt in wenigen Wochen an, Anfang Juli solls losgehen. Sie sehen davon erst einmal recht wenig, denn Arbeiter brechen innen alles ab. Das Gemäuer fällt zum Schluss in sich zusammen. Das ganze dauert gut zwei Monate. Im Laufe des Herbstes, also gegen Ende September ist dann der Baustart der neuen Halle. In einem Jahr soll sie stehen. Eine komfortable Halle mit extra-hohen Decken wegen der Trampolin-Springer und einer großen Tribüne. Und das sind nur einige Beispiele.