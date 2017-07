Zeitplan für Abriss der Nottulner Sporthalle

Die Wochen der alten Sporthalle in der Nachbarschaft des Wellenfreibades in Nottuln sind gezählt. Heute steht endlich der Zeitplan für den Abriss des alten Kastens fest. Im August soll die alte Halle endgültig fallen und Platz machen für einen Neubau. Heute in einer Woche endet die Frist für Bewerber, die die alte Halle abreissen wollen. Sie müssen sich ganz klar an den Zeitplan halten: Im August soll die Halle definitiv fallen. Sonst kommt die Gemeinde mit dem Neubau in Verzug. Der Bauantrag für eine neue Dreifachsporthalle ist schon gestellt. Großer Wunsch der Gemeinde ist es, dass Arbeiter noch im Spätherbst mit dem Bau der neuen Halle loslegen. Sportler in Nottuln freuen sich schon lange auf ihre neue Halle. Um weiter trainieren zu können, weichen sie schon lange auf andere Hallen in der Gemeinde aus. Die neue Halle hat extra-hohe Decken, damit die Trampolinspringer Luft nach oben haben. Und eine große Tribüne ist geplant. Bis zu 200 Zuschauer haben darauf Platz. Die alte Halle ist seit über zwei Jahren geschlossen. Sie ist so baufällig, dass es sich für die Gemeinde nicht lohnte, sie zu renovieren.