Zeitplan für Fahrradkäfig-Bau am Bahnhof in Appelhülsen steht

Fahrradfahrer die ihr Rad am Bahnhof im Kreis Coesfeld parken, wollen es sicher vor Dieben geschützt wissen. In Appelhülsen haben Fahrradfahrer Ende Oktober die Chance, ihr Rad in einem Fahrradkäfig einzuschließen. Die Gemeinde hat heute den Zeitplan für den Bau von zwei weiteren Fahrradkäfigen vorgestellt. Sie entstehen spiegelverkehrt zu den beiden vorhandenen am Bahnhof in Appelhülsen. Am ersten September-Montag startet der Bau. Bahnreisende müssen damit rechnen, dass mal ein Bagger im Weg steht, oder kurzfristig ein oder zwei Parkplätez gesperrt sind. Ist alles fertig, verdoppelt sich am Bahnhof in Appelhülsen die Anzahl der abschließbaren Fahrradparkplätze.