Zeitplan für neue Kita am Hallenbad in Lüdinghausen steht

Junge Familien lassen sich im Kreis Coesfeld nieder. Sie bringen viele Kinder mit. In bestehenden Kindergärten ist der Platz knapp. Lüdinghausen plant deshalb einen Neubau auf der Fläche in der Nachbarschaft des Hallenbades. Und der Plan kommt voran. Die Stadt hat heute Morgen gesagt, wie weit sie ist. Der Bauantrag ist gestellt, der Kreis muss das Projekt noch genehmigen. Parallel bereitet die Stadt schon mal die Firmensuche vor. Mit den Versorgern hat sie sich schon wegen Telefonleitungen, Strom und Wasser abgestimmt. Die Bauarbeiten sollen Ende Mai, spätestens Anfang Juni beginnen. Zur Zeit sind die Kinder in Containern auf einer Fläche in der Nähe des Modeladens Bruno Kleine untergebracht. Ende Juli wandern die Übergangscontainer dann auf die Fläche am Hallenbad. Im kommenden Jahr soll der neue Kindergarten fertig gebaut sein.