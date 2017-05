Zeitplan für Umbau der St Felizitas-Bücherei in Lüdinghausen steht

Bücherein im Kreis sind schon lange nicht mehr nur Orte zum Bücher ausleihen. Hier passiert viel mehr. Es sind Treffpunkte, hier lernen Jugendliche oder hier gibt es Veranstaltungen. Deshalb soll in Lüdinghausen die Sankt Felizitas-Stadtbücherei wachsen. Das Planungsteam aus Stadt, katholischer Kirchengemeinde und Vermieter hat jetzt vorgestellt, wie es weitergeht.

Voraussichtlich im September schließt die Bücherei für ein halbes Jahr. Ein Anbau mit einem gläsernen Leseturm ist geplant. Ein Aufzug verbindet künftig Erd- und Obergeschoss. Währenddessen soll es ein kleines Ausleihangebot in einem Ladenlokal in der Fußgängerzone geben. Was hier nicht rein passt, lagert die Bücherei zwischen. Ein Sponsor hat kostenlosen Lagerraum zugesagt. Außerdem bereitet das Team die Aktion "Leihen Sie uns leer" vor. Lüdinghauser können während der Umbaumonate stapelweise Bücher, Filme oder Spiele mit nach Hause nehmen. Den Startschuss für die Aktion legt das Team noch fest.