Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl am Dülmener Bahnhof

Der Bahnhof in Dülmen ist für viele Menschen ein Angstraum. Ein Problem sind Fahrraddiebe. Ein aufmerksamer Dülmener verhinderte heute einen Diebstahl. Ihm fiel am Morgen ein junger Mann auf, der die abgestellten Fahrräder intensiv musterte. Als der junge Mann dem Dülmener wenig später mit einem Rad entgegen kam, sprach er ihn an. Der junge Mann warf das Rad zur Seite und flüchtete. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Fahrraddieb. Er ist etwa 20 Jahre alt, ein südländischer Typ und hatte ein goldenes Handy dabei.