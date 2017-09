Zeugen melden sich wegen Vergealtigung in Haltern

Mehrere Zeugen haben sich heute mit Hinweisen zu der Vergewaltigung in Haltern im Nachbarkreis Recklinghausen gemeldet. Die Polizei wertet die Hinweise jetzt sorgfältig aus. Sie hofft dadurch den mutmaßlichen Tätern auf die Spur zu kommen. Eine Frau hatte in der Nacht zu Freitag in einer Gaststätte in Haltern einen Mann kennengelernt und ihn dann in eine Wohnung begleitet. Dort sollen mehrere Männer über sie hergefallen sein. Erste Ermittlungen hatten zu der Festnahme eines afrikanischstämmigen Zuwanderers geführt. Der Verdächtige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler gehen zwar davon aus, dass er an dem Abend dabei war, eine konkrete Tatbeteiligung konnten Sie aber bislang nicht nachweisen.