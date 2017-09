Zeugen nach Überfall in Familienwald in Nottuln gesucht

Das beunruhigt Sie in Nottuln. Unbekannte haben im Familienwald einen älteren Mann überfallen und ausgeraubt. Die Polizei startet heute Nachmittag einen Zeugenaufruf. Der Schreck am frühen Sonntagnachmittag muss riesig gewesen sein. Der Nottulner ist mit seinen Nordic Walking Stöcken in dem Familienwald unterwegs. Plötzlich springen zwei Männer aus einem Gebüsch. Sie halten den Nottulner fest und ziehen ihm sein Portemonnaie aus der Hosentasche. Anschließend flüchten sie mit einem dunklen Auto in Richtung Coesfeld. Das Auto hatte ein gelbes Nummernschild mit schwarzer Schrift. Das ist die Täterbeschreibung: 1. Täter: männlich, 20 - 25 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Hose, blaues Hemd, normale Statur 2. Täter: männlich, 20 - 25 Jahre alt, schwarze Haare, helle Hose, weißes Hemd,normale Statur

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.