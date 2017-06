Zeugin beobachtet Gullideckel-Heber in Nottuln

Eine Zeugin hat der Polizei heute bei einem Fall in Nottuln ordentlich weiterhelfen können. Sie hat drei Jugendliche beobachtet, die in den Nächsten am vergangenen Wochenende auf der Rudolf-Harbig-Straße ein Dutzend Gullideckel aus dem Boden gehoben haben. Auf dem Gehweg und im Gras neben der Fahrbahn lagen die runden schweren Gullideckel am nächsten Morgen. Für Autofahrer war das in den Wochenend-Nächten auf der Rudolf-Harbig-Straße ein ordentliches Slalomfahren. Im schwachen Schein der Straßenlaternen erkannten sie die fehlenden Gullideckel auf der Fahrbahn spät - gerät ein Rad in die Lücke auf der Straße kann das schlimme Folgen haben. Die Zeugin konnte der Polizei die drei jugendlichen Täter aber ziemlich genau beschreiben. Wie sie aussehen, lesen Sie hier:



- 3 Personen

- Alle männlich

- Ca. 15 Jahre alt

- Alle ca. 175 cm groß

- Ein Junge trug eine Basecap

- Ein weiterer Junge trug eine Brille