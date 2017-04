Zigarettenautomat in Billerbeck am Dom gesprengt

Menschen in der Nähe des Doms in Billerbeck wurden mitten in der Nacht von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen! Zwei Täter haben einen Zigarettenautomaten gesprengt, der in der Schmiedestraße an einer Hauswand hing. Die Wucht der Explosion war so stark, dass der Automat komplett in seine Einzelteile zerlegt wurde. Durch den Knall und das Wackeln der Hauswand wachte ein Bewohner des Hauses auf und rannte zum Fenster. Hier sah er die beiden dunkel gekleideten Menschen im Schatten der Straßenlaternen - die kurz nach der Explosion Richtung Rathaus rannten. Wenig später kam einer der beiden zurück und sammelte die rund um den Automaten verstreuten Zigarettenschachteln, Münzen und Scheine ein. Anschließend flüchtete er wieder Richtung Rathaus. Die Kriminalpolizei beschäftigt sich jetzt mit dem Fall. Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung der Täter:



- Männlich

- ca. 25 Jahre

- ca. 185 cm groß

- Normale Figur

- Dunkel bekleidet

- Schwarze Mützen



Hinweise melden Sie bitte direkt bei der Polizei!