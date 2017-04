Zigarettenschmuggler bei Großkontrolle erwischt

Tausende Fahrzeuge hat die Polizei im Kreis Coesfeld und dem Münsterland bei einer Schwerpunktaktion gegen Einbrecherbanden kontrolliert. Die Ergebnisse der einzelnen Kontrollstationen trudeln nach und nach ein. Jetzt am Nachmittag steht fest: Auf der A 31 bei Ochtrup ist der Polizei zwar kein Einbrecher ins Netz gegangen, dafür aber ein anderer größerer Fisch. Sie fand in einem Auto 18 000 Zigaretten. es hanelt sich vermutlich Schmugglerware. Im Kreis Coesfeld hatte die Polizei unter anderem in Ascheberg kontrolliert. Einbrecher erwischte sie nicht, aber Verkehrssünder.