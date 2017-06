Brennende Zigarette löst Zimmerbrand in Darfeld aus

Die Polizei hat erste Ermittlungsergebnisse zu einem Brand in der Darfelder Bauerschaft Rockel vorgestellt. Hier war in der Nacht Feuer im Schlafzimmer eines Bauernhauses ausgebrochen. Ein Bewohner war mit brennender Zigarette eingeschlafen. Als der Mann aufwachte, loderten schon die Flammen und das Zimmer war stark verqualmt. Beim Versuch das Feuer zu löschen, atmete der Mann zu viel Rauch ein. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Mutter des Mannes verließ das Haus unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zugig - trotzdem entstand großer Schaden an dem Haus.