Zollfahnder auf der Stadtquartier-Baustelle in Dülmen

Darüber sprechen Sie heute Nachmittag beim Bummel durch Dülmener Läden: Zollfahnder haben heute die Baustelle für das künftige Stadtquartier auf dem ehemaligen Overbergparkplatz überprüft. Sie waren auf der Suche nach Schwarzarbeitern. Viele Menschen blieben stehen und schauten zu, als die Ermittler loslegten. Es war wie im Krimi. Fahnder-Teams teilten sich auf und kamen von verschiedenen Seiten auf die Baustelle. Sie kontrollierten die Arbeiter. Sie stellten ihnen Fragen woher sie kommen, wer sie beschäftigt, wie lange sie arbeiten und wieviel Geld sie verdienen. Die Fahnder haben zudem in die Papiere geschaut und auch mit den Chefs gesprochen. Nach einem ersten Überblick ist auf der Stadtquartier-Baustelle alles okay. Im Büro werten die Fahnder jetzt noch Unterlagen aus. Es war eine zufällige Kontrolle. Zollfahnder picken sich aktuelle Baustellen aus. Und weil es sich bei der Baustelle in der Dülmener Innenstadt um eine recht große Baustelle handelt, war die eben heute mal dran.