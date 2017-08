Zu viel Lärm im Coesfelder Schlosspark

Anwohner des Coesfelder Schlossparks sind sauer: Das Lärmproblem hier reisst einfach nicht ab. Sie diskutieren im sozialen Netzwerk Facebook im Internet bei Radio Kiepenkerl.

Volker schreibt: Letzte Nacht war hier viel los. Wie so oft, sagt Christina. Und Ingeborg fragt sich: Wo sollen die Jugendlichen denn noch hin? Die Stadt sagt auf Anfrage von Radio Kiepenkerl: Ja, es gibt ein Lärmproblem nach 22 Uhr abends. Vor allem jetzt in den Ferien sind deutlich mehr Menschen unterwegs. Die Stadt plant Schilder aufzustellen. Die sind bestellt, aber noch nicht da. Darauf steht unter anderem das Mitbring-Verbot von Musikgeräten und die Bitte auf die Nachtruhe zu achten. Schilder allein bringen es aber nicht, sagt die Stadt. In Stichproben hat sie schon kontrolliert. Das will sie ausweiten. Wie, wer – wann kontrolliert, das bespricht sie noch.