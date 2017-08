Zündelnde Bewohner vermutlich verantwortlich für das Feuer im Nottulner Martinistift

Jugendliche Bewohner des Martinistifts in Nottuln sind vermutlich schuld an dem Feuer in einem Lager. Die Ermittler haben gerade erste Erkenntnisse vorgestellt. Die Jugendlichen haben gezündelt und dadurch alte Möbel in Brand gesetzt. Was genau passiert ist, klären die Ermittler gerade noch. Dazu befragen sie unter anderem noch Zeugen. Rauchwolken waren am Dienstag Abend am Martinistift aufgestiegen, mehrere Löschzüge in der Gemeinde rückten an. Die Feuerwehrleute verhinderten mit ihrem schnellen Einsatz schlimmeres. Menschen wurden nicht verletzt.