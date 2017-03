Zukunft der KFD in Ottmarsbocholt vorerst gesichert

Die katholischen Frauengemeindschaft St. Urban in Ottmarsbocholt hat auf den letzten Drücker ein neues Führungsteam gefunden. Damit ist klar, dass die fast 120-jährige Geschichte der KFD in dem Dorf weiter geht. Lange war unsicher, ob es Nachfolgerinnen für das bisherige Führungsteam gibt. Mit nur zwei Frauen ist das neue Team allerdings deutlich kleiner als das bisherige. Die KFD will deshalb langristig versuchen weitere Frauen mit ins Team zu holen, damit sich die Arbeit auf mehr Schultern verteilt. Das braucht aber Zeit.